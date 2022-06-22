Лапид назвал самого влиятельного человека в оппозиции, и это не Нетаниягу

Заместитель министра иностранных дел и заместитель премьер-министра Яир Лапид принял участие в конференции Эли Горовица по экономике.

«Мы победили экстремистов в предыдущем туре выборов, мы победим их и в следующем туре. Здравомыслящее и либеральное израильское большинство смотрит на Бен-Гвира и говорит: «Я не готов к тому, чтобы моя страна выглядела так, и я не готов к тому, чтобы моя жизнь выглядела так».

«Самый сильный человек в оппозиции сегодня — это не Биби Нетаниягу, а Итамар Бен-Гвир. Послание Бен-Гвира простое и жестокое. Он говорит: никакого демократического государства, никаких либеральных ценностей, никакой умеренности, никакого верховенства закона — только расистское искусство».

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор также информировал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.