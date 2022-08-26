Лапид: «Объединенный список» не будет в правительстве

Премьер-министр Яир Лапид не обязуется отказываться заседать в правительстве с «Объединенным арабским списком» после выборов в Кнессет.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что страна сейчас находится в лучшем состоянии, чем полтора года назад, во время встречи фракции «Еш Атид» в Тель-Авиве.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Год и два месяца назад были блокировки, маски, конфликт с Газой, кризис с американским правительством и премьер-министр, подозреваемый в коррупции. Мы начали все это менять, мы создали правительство, которое начало принимать заботиться о больших вещах», — сказал Лапид.

Когда Лапида спросили, будет ли он сидеть в одном правительстве с «Объединенным арабским списком», он сказал: «Объединенный список не будет в правительстве, потому что они не хотят быть в правительстве».

На вопрос, какое правительство будет сформировано, Лапид ответил: «До результатов не буду комментировать».

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