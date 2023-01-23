Лапид отреагировал на уход Развозова из Кнессета: Я люблю тебя

Лидер оппозиции и председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид прокомментировал решение депутата Йоэля Развозова уйти из Кнессета.

Об этом он сообщил в Twitterv.

«Йоэль, я люблю тебя, спасибо за общий путь. Ты навсегда останешься частью семьи «Еш Атид». Счастливо!», – написал бывший премьер-министр.

Отметим, что сегодня, 23 января, экс-министр туризма и депутат Кнессета от Йоэль Развозов решил покинуть политику.

«После 15 лет работы общественным деятелем, в течение которых я был министром туризма в правительстве Израиля, депутатом Кнессета и председателем Комитета по абсорбции и иммиграции, а до этого членом городского совета Нетании, я решил отдохнуть от общественной жизни и в конце месяца уйду в отставку из Кнессета», – сказал он.

Развозов утверждает, что партия «Еш Атид» была и останется для него домом и семьей. Он назвал ее «настоящей правящей партией», которая должна возглавить Государство Израиль и руководить нашей страной «на благо граждан».

Ранее мы рассказывали, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил лидеру оппозиции Яиру Лапиду, который обвинил его в невыполнении своего обещания бороться с насилием и преступностью. Председатель «Оцма Иегудит» раскритиковал бывшего премьер-министра за ситуацию с безопасностью в стране, которая возникла из-за предыдущего правительства. Также Бен-Гвир упрекнул Лапида в том, сколько тот времени тратил для выполнения своей работы.

«Курсор» сообщал, что экс-начальник генштаба Гади Айзенкот похвалил Биньямина Нетаниягу за книгу «Биби: история моей жизни», что попало на видео.

Помимо этого министр юстиции Ярив Левин заявил, что решение БАГАЦа о лишении министерских должностей Арье Дери – вещь, несвойственная демократии.