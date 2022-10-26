Лапид: правительство Нетаниягу-Смотрича-Бен-Гвира станет «концом демократии»

Премьер-министр Яир Лапид предупредил, что израильская демократия столкнется с серьезной угрозой, если его политические соперники придут к власти и проведут широкомасштабную программу судебных реформ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лапид заявил, что «на этот раз это не угроза» того, что «конец демократии» может быть не за горами, а скорее «предвыборное обещание» лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу и ультраправая партия «Религиозный сионизм-Оцма Иегудит».

Нетаниягу открыл ответный огонь, обвинив Лапида во множестве антидемократических действий, в то время как глава религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил, что уважает демократию.

Недавно Смотрич опубликовал обширный план судебной реформы, который позволит политикам налагать вето на постановления Верховного суда по законодательству, изменять способы отбора судей, разделять полномочия генерального прокурора и отменять уголовное обвинение в «мошенничестве и злоупотреблении доверием» — обвинение, которое формирует основа трех из четырех текущих судебных процессов над Нетаниягу по делу о коррупции.

Партия «Ликуд» заявила, что отмена обвинения не будет применяться задним числом к ​​делам Нетаниягу, хотя юридические последствия существующих дел в настоящее время не ясны.

Религиозный сионизм-Оцма Иегудит резко вырос с тех пор, как израильтяне в последний раз голосовали в марте 2021 года, чему способствовала популярность крайне правого союзника Смотрича Итамара Бен-Гвира, который в настоящее время занимает третье место по количеству голосов после ноябрьских выборов.

Хотя и Бен-Гвир, и Смотрич в последние месяцы смягчили свои иногда пламенные высказывания, Лапид сказал, что платформа их альянса остается экстремальной.

«Это план, который они опубликовали — создать здесь темную, расистскую и экстремистскую страну без каких-либо юридических ограничений. Смотрич уже объявил, что хочет быть министром обороны, Бен-Гвир — министром общественной безопасности, отвечающим за полицию и внутреннюю безопасность. Те, кто настаивает на том, чтобы не воспринимать их всерьез, прячут голову в песок. Они имеют в виду каждое слово, которое они говорят», — добавил он.

«Если это произойдет, то я точно не знаю, каким будет Израиль, но он больше не будет единственной демократией на Ближнем Востоке. Это больше не будет демократией», — продолжил он.

Ранее Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что «мы отменим все указы Либермана». Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.

Курсор ранее сообщал, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.