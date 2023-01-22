Лапид жестко ответил на предложение Ганца по поводу судебной реформы

20:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: скриншот из Youtube

По словам лидера оппозиции, судебная система все еще нуждается в реформировании.

Лидер оппозиции и председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид подтвердил о своем несогласии с предложением Бени Ганца создать совместную команду, которая сформировала бы широкий консенсус с коалицией по поводу судебной реформы.

Об этом информирует портал Mako.

«Окружение Нетаниягу пытается втянуть нас в дискуссию о судебной реформе, как если бы это была научная дискуссия, где вы так думаете, и мы так думаем. Нет, сейчас они пытаются спасти Нетаниягу от суда и Арье Дери от осуждения. Здесь нет судебной реформы. Ярив Левин ходит с этим уже 15 лет. … Потом пришли обвинительные заключения Нетаниягу, и вдруг они передумали», — заявил Лапид.

При этом, по его словам, судебная система нуждается в реформировании.

«Единственные люди, которых нужно изменить, — это не люди с уголовными обвинениями или осужденные преступники. Нет системы, которую нельзя исправить, в том числе и правовую систему. Исправить предстоит многое. Кстати, серьезное правительство начало бы сначала с «заторов» в судах и с того, что если бы если вы подаете в суд на соседа, на это уходит семь лет. Я не говорю, что нечего исправлять. Каждую систему можно исправить. Но не преступникам и ответчикам нужно исправлять правовую систему в Государстве Израиль», — отметил лидер оппозиции.

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