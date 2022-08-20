Левый журналист Гидеон Леви намерен присоединиться к арабской фракции «Балад»

Фракция «Балад», которая рассматривает возможность выхода из Объединенного списка, может скоро пополниться журналистом Гидеоном Леви.

Фракция «Балад», входящая в состав Объединенного арабского списка и возглавляемая депутатом Кнессета Сами Абу Шахаде, рассматривает возможность независимого баллотирования на предстоящих выборах из-за недовольства руководством Аймана Удэ Объединенным списком.

Стало известно, что леворадикальный журналист Гидеон Леви проводит переговоры о присоединении к списку фракции «Балад» на выборах в Кнессет, сообщил N12.

Напомним, расколы в Объединенном списке не приветствуются палестинскими представителями, которые пытаются объединить его.

«Курсор» ранее сообщал о тайных переговорах в Рамалле: депутаты Объединенного списка встречались с представителями Аббаса. Арабские депутаты намерены увеличить свое присутствие в Кнессете и не допустить, чтобы блок, возглавляемый Нетаниягу, набрал необходимый 61 мандат.

Также «Курсор» писал, что Насралла пригрозил Израилю эскалацией: озвучены условия. Насралла заявил, что ядерное соглашение не имеет ничего общего с ливанскими нефтяными месторождениями.

Мы также сообщали про запрет покидать партии: Эли Авидар рассказал о своих планах. Лидер партии «Свободный Израиль» сообщил о перспективах своей политики в случае победы на выборах и рассказал о намерении уголовно преследовать за выход из партий.

Ранее наш сайт писал про Эли Авидара: Даже если у меня не будет шансов преодолеть порог, я не выйду из гонки.