Либерман назвал главного виновника развала правительства

Министр финансов Либерман возлагает вину за политическую ситуацию на председателя оппозиции. «Выборы — результат интриг и лжи со стороны Биньямина Нетаниягу», — сказал он.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил сегодня утром во вторник, что его главная цель на предстоящих выборах — не допустить возвращения лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу к власти.

Об этом передает 7 канал.

«Прежде всего, следует отметить, что сегодняшние выборы являются результатом интриг, лжи и подрывной деятельности одного человека по имени Биньямин Нетаниягу, а также всех недавних избирательных кампаний. Политическая нестабильность наносит ущерб обществу, экономике и безопасности», — сказал Либерман.

Он также сослался на принятие закона об ответчиках и сказал: «Я надеюсь, что наряду с законом о роспуске Кнессета будет также принят закон об ответчиках по уголовным делам, чтобы помешать обвиняемым по уголовным делам быть кандидатами в премьер-министры, и надеюсь, что этот закон также найдет большинство».

Напомним, что появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.