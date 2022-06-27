Коалиция предложила Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета

Правительство Нафтали Беннета предложило законодателям от оппозиции компромисс, направленный на обеспечение скорейшего принятия закона о роспуске Кнессета.
Об этом сообщает 7Israel National News.
В связи с тем, что комитет палаты представителей Кнессета должен собраться сегодня, коалиция настаивает на том, чтобы комитет, возглавляемый депутатом от «Ямина» Ниром Орбахом, утвердил 11 законопроектов о роспуске Кнессета 24-го созыва, отправив закон на пленум Кнессета для ратификации.
Опасаясь, что Орбах, теперь союзник оппозиции, может замедлить процесс, коалиция предложила «Ликуду» сделку, чтобы гарантировать, что законопроекты не будут задержаны в комитете.
В обмен на роспуск Кнессета на этой неделе правительство откажется от усилий по принятию законопроекта, запрещающего кандидатам, в отношении которых возбуждено уголовное дело, формировать правительство — закон, который прямо направлен против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Коалиция надеется распустить Кнессет до вечера четверга, 30 июня, тем самым автоматически продлив действие Закона об Иудее и Самарии на шесть месяцев и избежав истечения срока действия закона.
Без принятия Закона об Иудее и Самарии — временной меры, принимаемой Кнессетом каждые пять лет — израильское гражданское право больше не применялось бы в зоне C Иудеи и Самарии, оставив жителей Израиля за пределами израильской правовой системы.
Ранее Курсор писал, что коалиция опасается, что Ликуд может заблокировать новые выборы. План коалиции по роспуску Кнессета в понедельник и назначению новых выборов может столкнуться с серьезным испытанием.
Курсор писал, что Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».
Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.
Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.
Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».
Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.
Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.