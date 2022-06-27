Коалиция предложила Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета

Компромисс снимет с обсуждения законопроект, направленный против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в обмен на быстрый роспуск Кнессета.

Правительство Нафтали Беннета предложило законодателям от оппозиции компромисс, направленный на обеспечение скорейшего принятия закона о роспуске Кнессета.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В связи с тем, что комитет палаты представителей Кнессета должен собраться сегодня, коалиция настаивает на том, чтобы комитет, возглавляемый депутатом от «Ямина» Ниром Орбахом, утвердил 11 законопроектов о роспуске Кнессета 24-го созыва, отправив закон на пленум Кнессета для ратификации.

Опасаясь, что Орбах, теперь союзник оппозиции, может замедлить процесс, коалиция предложила «Ликуду» сделку, чтобы гарантировать, что законопроекты не будут задержаны в комитете.

В обмен на роспуск Кнессета на этой неделе правительство откажется от усилий по принятию законопроекта, запрещающего кандидатам, в отношении которых возбуждено уголовное дело, формировать правительство — закон, который прямо направлен против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Коалиция надеется распустить Кнессет до вечера четверга, 30 июня, тем самым автоматически продлив действие Закона об Иудее и Самарии на шесть месяцев и избежав истечения срока действия закона.

Без принятия Закона об Иудее и Самарии — временной меры, принимаемой Кнессетом каждые пять лет — израильское гражданское право больше не применялось бы в зоне C Иудеи и Самарии, оставив жителей Израиля за пределами израильской правовой системы.

Ранее Курсор писал, что коалиция опасается, что Ликуд может заблокировать новые выборы. План коалиции по роспуску Кнессета в понедельник и назначению новых выборов может столкнуться с серьезным испытанием.