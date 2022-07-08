Либерман показал, какой креативный подарок получил на свой день рождения

5 июля Либерман отпраздновал свое 64-летие. Он поблагодарил всех, кто его поздравил, и похвастался «шутливым» подарком.

«Шаббат Шалом всем», — написал министр финансов Авигдор Либерман в своем Твиттере, а также отчитался, что на этой неделе отпраздновал свой 64-й день рождения.

«Спасибо всем за теплые поздравления и наилучшие пожелания, большая честь продолжать работать для вас!», — отметил он.

«После долгих лет уговоров я наконец согласился работать с компьютером и получил в подарок на день рождения продвинутый компьютер», — пошутил он, показав раритетную печатную машинку.

השבוע חגגתי את יום הולדתי, תודה לכולם על הברכות והאיחולים החמים, זכות גדולה להמשיך ולעבוד למענכם! אחרי שנים של שיכנועים, סוף סוף הסכמתי לעבוד עם מחשב וקיבלתי כמתנת יום הולדת מחשב מתקדם. שבת שלום לכולם. pic.twitter.com/TONjJPosHi — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 8, 2022

Напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме. «Это сотни нарушителей, которые повреждают оборудование ценой в миллионы и таким образом задерживают открытие новой легкорельсовой линии в Иерусалиме», — написал Либерман на своей странице в Twitter. Также он призвал правоохранителей предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков.

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