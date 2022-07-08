Либерман показал, какой креативный подарок получил на свой день рождения

19:36, Сегодня
Новости Израиля
авигдор либерман фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

5 июля Либерман отпраздновал свое 64-летие. Он поблагодарил всех, кто его поздравил, и похвастался «шутливым» подарком.

«Шаббат Шалом всем», — написал министр финансов Авигдор Либерман в своем Твиттере, а также отчитался, что на этой неделе отпраздновал свой 64-й день рождения.

«Спасибо всем за теплые поздравления и наилучшие пожелания, большая честь продолжать работать для вас!», — отметил он.

«После долгих лет уговоров я наконец согласился работать с компьютером и получил в подарок на день рождения продвинутый компьютер», — пошутил он, показав раритетную печатную машинку.

Напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме. «Это сотни нарушителей, которые повреждают оборудование ценой в миллионы и таким образом задерживают открытие новой легкорельсовой линии в Иерусалиме», — написал Либерман на своей странице в Twitter. Также он призвал правоохранителей предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

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Автор материала:
Ирен Давид
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