Либерман показал, какой креативный подарок получил на свой день рождения

«Шаббат Шалом всем», — написал министр финансов Авигдор Либерман в своем Твиттере, а также отчитался, что на этой неделе отпраздновал свой 64-й день рождения.
«Спасибо всем за теплые поздравления и наилучшие пожелания, большая честь продолжать работать для вас!», — отметил он.
«После долгих лет уговоров я наконец согласился работать с компьютером и получил в подарок на день рождения продвинутый компьютер», — пошутил он, показав раритетную печатную машинку.
Напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме. «Это сотни нарушителей, которые повреждают оборудование ценой в миллионы и таким образом задерживают открытие новой легкорельсовой линии в Иерусалиме», — написал Либерман на своей странице в Twitter. Также он призвал правоохранителей предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков.
Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.
Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.