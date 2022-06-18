Либерман заявил, что будет делать все, чтобы не допустить новых выборов

Председатель партии НДИ сообщил, что он всецело против досрочных выборов. По его мнению, это будет новый раскол и паралич всех государственных механизмов.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что выступает против досрочных выборов. По его словам, это будет означать раскол и новую политическую войну.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии «Шабатарбут» в Беэр-Шеве.

При этом Либерман сказал, что выступает за то, чтобы главы ХАМАСа остались без иммунитета. По его словам. Существующая действительность должна поменяться. Правда, Он не объяснил, выносил ли этот вопрос на обсуждение в правительстве и если да, то кто и как голосовал по этой теме.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Израиле ввели новые налоги на курение. Министр финансов Авигдор Либерман объявил о совместном плане с Министерством здравоохранения, в рамках которого будет повышен налог на электронные сигареты. Это часть инициативы властей по предотвращению курения.

Кроме того, наш сайт писал, что Кнессет намерен принять законопроект о помощи частным предпринимателям, чей бизнес пострадал от COVID. Правительство готово выплачивать гранты предпринимателям сразу после принятия закона о помощи малому и среднему бизнесу от последствий вируса Омикрон.

Еще напомним, что 18-летнему жителю Бейт-Шемеша предъявлено обвинение в угрозах министру финансов.