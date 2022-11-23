Ликуд и Религиозный сионизм обвиняют друг друга в срыве коалиционных переговоров

Партия Смотрича говорит, что Биньямин Нетаниягу отказался от сделки по разделу портфелей.

Партия «Религиозный сионизм» заявила, что коалиционные переговоры «вернулись на круги своя» и добавила, что партия «Ликуд» Биньямина Нетаниягу отказалась от ранее достигнутых договоренностей относительно постов в кабинете, которые должна была получить крайне правая партия.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Ликуд» отверг обвинения, заявив, что его предложение о том, чтобы председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич занимал пост министра финансов в течение половины срока, остается в силе, как и днем ​​ранее. Хотя новостной сайт Walla сообщил, что Нетаниягу изначально предлагал Смотричу полный срок в качестве главы казначейства.

СМИ сообщают, что мало кто ожидает, что Нетаниягу не сможет в конечном итоге собрать кабинет, и известно, что он допускает, чтобы такие переговоры сводились к нулю. Однако ожесточение, нарастающее между партиями, которые в значительной степени идеологически совпадают, оказалось плохим признаком того, как они могут работать вместе как коалиция в ближайшие месяцы и годы.

В своем заявлении «Религиозный сионизм» сообщил, что стороны изначально достигли договоренностей относительно распределения должностей в правительстве, а также вопросов, связанных с поселениями в Иудее и Самарии. Однако, когда Смотрич встретился с Нетаниягу во вторник вечером, первый понял, что последний отказался от своей готовности согласиться с тем, о чем они ранее договорились.

По словам анонимного источника, спор сводится к тому, какие портфели получит «Религиозный сионизм» помимо казны. Смотрич требует либо Министерства образования, либо Министерства иммиграции в дополнение к передаче отделов, связанных с поселениями в Иудее и Самарии, из Министерства обороны в управление, находящееся под контролем религиозного сионизма.

«Ликуд», со своей стороны, настаивал на том, что он не выходил из каких-либо соглашений и что его предложение Смотричу отбыть половину срока на посту министра финансов в дополнение к тому, что его партия получит пост в кабинете министров было более чем справедливо.

«Ликуд, однако, не согласился выполнить новые требования, выдвинутые Смотричем после того, как наше предложение было принято, включая изъятие длинного списка ведомств из различных министерств с целью передачи их Министерству финансов», — заявила партия Нетаниягу.

Тем временем во вторник вечером председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир подтвердив свою позицию о том, что его фракция не присоединится к формирующемуся правительству, не получив контроль над Министерством развития периферии, Негева и Галилеи.

«Мы должны инвестировать [в периферию], и если мы не сможем выполнить свои обещания, мы просто не войдем в правительство», — заявил Бен Гвир в зале заседаний Кнессета.

Переговоры между Бен-Гвиром и «Ликудом» Нетаньяху зашли в тупик, когда «Ликуд» отозвал свое предложение передать «Оцма Иегудит» министерство, отвечающее за периферию и районы развития Галилеи и Негева.

Вместо этого министерство было предложено ультраортодоксальной ШАС в качестве компромисса для партии харедим, чтобы передать министерство финансов Смотричу — по крайней мере, на половину срока — с партией Бен-Гвира, которая, как утверждается, должна вместо этого получить Министерство сельского хозяйства.

До тех пор, пока этот компромисс не был достигнут, Смотрич настаивал на том, чтобы получить Министерство обороны, что дало бы ему значительный контроль над Иудеей и Самарией. Против такого назначения яростно выступили США, а также критики внутри страны, отметившие жесткую идеологию Смотрича и отсутствие опыта в сфере безопасности.

Согласно Channel 12, оборонный портфель останется у партии Нетаниягу «Ликуд», а Смотрич возьмет на себя управление казначейством, в то время как другой главный претендент на эту должность — лидер ШАС Арье Дери — получит Министерство внутренних дел.

Ранее Курсор писал, что Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах. Высокопоставленные члены партии недовольны отсутствием «важных» портфелей, для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.