Ливан отверг сообщение о секретной сделке по поставкам израильского газа как «ложное»

Ранее сообщалось, что при посредничестве США и России Израиль будет поставлять газ в Ливан через Иорданию.

Министерство энергетики Ливана опровергает вчерашнее сообщение израильского канала новостей Channel 12 о том, что Израиль подписал соглашение о косвенной перекачке природного газа в Ливан для оказания помощи пострадавшей от кризиса стране, называя его «совершенно ложным».

Об этом пишет Times Of Israel.

«Министерство энергетики и водных ресурсов подтверждает, что соглашение о поставках газа, над которым работают ливанское правительство и братское египетское правительство, четко и ясно предусматривает, что газ должен поступать из Египта, который владеет большими его запасами», — говорится в заявлении министерства, которое цитируют местные СМИ.

«Распространяемая информация о том, что газ будет израильским, полностью не соответствует действительности», — добавляет министерство.

Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

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