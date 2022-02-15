Людей, возвращающихся в Израиль из Украины, освободили от тестов на COVID

В Минздраве сообщили о специальной льготе для людей, которые возвращаются в Израиль из Украины

Специальные исключения будут предоставлены людям, направляющимся в Израиль из Украины. Так, их освободят от прохождения теста на COVID-19 перед посадкой на экстренный рейс из Украины.

Об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

Нововведение вызвано опасением относительно вторжения РФ в Украину.

После приземления в Израиле пассажиры пройдут ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион. Льгота действует до 21 февраля.

Как ранее писал Курсор, голландская авиакомпания KLM в субботу стала первой крупной авиакомпанией, приостановившей на неопределенный срок полеты в Украину из-за растущих рисков.

Курсор также сообщал, что один из крупнейших израильских работодателей в Украине, компания по веб-разработке Wix.com Ltd., эвакуировал большую часть своих 1000 сотрудников и членов их семей в Турцию как минимум на две недели из-за растущей военной напряженности.

Кроме того, Курсор передавал, что президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой, что страны эвакуируют своих дипломатов из Киева, опасаясь нападения России. «Это большая ошибка, что некоторые посольства — ну, это их решение — переезжают в Западную Украину», — сказал он после того, как некоторые международные представительства открыли свои офисы в городе Львове.

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