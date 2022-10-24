Протесты против повышения цен: активисты приковали себя наручниками у Кнессета

Возле Кнессета представители молодежи решили привлечь внимание общественности к проблеме роста цен на жилье, но пока привлекли внимание только полиции.

Планомерное и безостановочное подорожание жилья в Израиле вынуждает молодежь прибегать к крайним мерам.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Адар Мухтар (Горящая молодежь) пристегнула себя к ограде Кнессета в знак протеста против цен на жилье.

Полиция выехала на место импровизированного митинга.

Ранее Курсор сообщал, что данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась. Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.

Также мы информировали, что в Израиле падают займы на покупку жилья: озвучена причина. Согласно данным Банка Израиля, с августа по сентябрь израильтяне брали на 20% меньше ипотечных кредитов, в результате чего кредитование достигло самого низкого уровня за год.

Наш сайт уже писал, что в Израиле дорожают продукты и ожидается рост тарифов на электроэнергию: когда ожидать нового подорожания комуслуг. Предстоящее повышение цен на электроэнергию связывают с увеличением себестоимости угля примерно на 74%, которая является основным фактором ценообразования тарифов.

Ранее Курсор писал, что Израиль станет главным поставщиком газа. Подписание договора о морских границах с Ливаном позволит Израилю выйти на новый уровень в качестве одного из основных производителей газа.