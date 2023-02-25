Масштабная драка перед футбольным матчем в Хайфе: есть раненые

В ходе беспорядков двое болельщиков получили травмы в результате давки, еще один получил ножевые ранения.

В Хайфе в субботу, 25 февраля, между фанатами футбольных клубов «Бейтар Иерусалим» и «Маккаби Хайфа» произошла драка с участием десятков человек на парковке, примыкающей к стадиону «Сами Офер».

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отмечается, что в ходе драки двое болельщиков получили травмы в результате давки, еще один получил ножевые ранения. По данным медицинских источников, их состояние оценивается как легкое. Полиция задержала 4 участников беспорядков.

«Медики и фельдшеры MDA эвакуировали в больницу Рамбам трех раненых в легком состоянии, в том числе 25-летнего мужчину с ножевым ранением и двух парней примерно 17 и 15 лет с синяками на нижней части тела», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция арестовала четырех причастных к этому инциденту. По данным правоохранителей, фанаты бросили стеклянную бутылку в машину других участников драки. Автомобиль попытался скрыться с места происшествия и в результате наехал на двух молодых людей.

Как сообщал Курсор, 1 января на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Женщина прилетела в Италию на новогодние праздники и направилась на вокзал, чтобы купить билет на поезд в аэропорт, откуда должна была вылететь домой. Но неизвестный мужчины в черной куртке и черной шапке с козырьком напал на нее и трижды пырнул ножом.

Он заприметил жертву, когда она стояла в очередь у кассы и разгуливал неподалеку, ожидая, когда вокруг станет меньше людей. Дождавшись момента, мужчина быстро подошел сзади к девушке и нанес удар в грудь, когда пострадавшая отпрянула назад, он снова дважды ее ударил.

Также Курсор писал о том, что раскрыты обстоятельства ножевого ранения подростка в Ришон ле-Ционе. Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Ему оказали медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным.

Ране Курсор информировал о том, что в Хайфе 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия.