Меир Поруш: «Мы не будем сидеть с левыми»

Депутат Кнессета Меир Поруш заявил, что «Яадут а-Тора никогда не входил в состав левого правительства».

Депутат Кнессета Меир Поруш из фракции «Агудат Исраэль» Яадут а-Тора ответил на заявления фракции «Дегель а-Тора» о том, что, если у праворелигиозного блока не будет 61 места в Кнессете, то партия вместо этого присоединится к левоцентристской коалиции.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Не обращайте внимания на то, что публикуется, и на фоновый шум — Яадут а-Тора никогда не заседала в левом правительстве, и Совет мудрецов Торы уже дал нам указание в прошлом идти с той партией, которая наиболее близка традициям Израиля», — сказал депутат.

«Мы будем усердно работать в течение 112 дней, чтобы обеспечить 61 место для правительства, возглавляемого Биньямином Нетаняигу», — добавил он.

В прошлом месяце член парламента от «Дегель а-Тора» Ури Маклев сказал: «Если Нетаниягу не удастся сформировать правительство, а министру обороны Бени Ганцу это удастся, то мы сможем достичь соглашения с ротацией или без нее. Еще слишком рано рассматривать это, но мы не исключаем этого ни на мгновение».

Наша редакция писала, что опрос показал, как союз Ганца-Саара повлияет на расстановку сил перед выборами. Объявленный в воскресенье союз между партиями «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и «Тиква Хадаша» Гидеона Саара не приведет к серьезному политическому сдвигу между правым и левоцентристским блоками.

Кроме этого, новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах.