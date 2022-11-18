МИД Израиля представил собственное приложение для путешественников

Приложение TravIL поможет туристам из Израиля легко связаться с официальными лицами в случае чрезвычайной ситуации.

TravIL — это новое приложение, запущенное министерством иностранных дел для путешествующих заграницей.

Об этом информирует канал Голос Израиля.

Приложение TravIL разработано в помощь израильским путешественникам и призвано обеспечить удобную и быструю связь с официальными лицами в случае чрезвычайной ситуации.

TravIL предоставляет доступ к рекомендациям министерств иностранных дел и здравоохранения, предупреждениям о поездках от Совета национальной безопасности, адресам и телефонам местных консульских учреждений и визовым инструкциям, адаптированным к месту путешествия.

Приложение в AppStore

Приложение в Google Play

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