Мики Зоар: Беннет — единственный депутат от «Ямины», который хочет роспуска Кнессета

Депутат Кнессета Мики Зоар (Ликуд) в среду утром обсудил усилия по формированию альтернативного правительства в рамках нынешнего Кнессета и предотвращению роспуска Кнессета.

Зоар сказал: «Некоторые члены «Ямины» понимают, что их политическая судьба близится к концу, и поэтому они хотят сохранить нынешний Кнессет в составе другой коалиции. Премьер-министр Нафтали Беннет одинок в своем мнения среди депутатов Ямины, когда дело доходит до роспуска Кнессета».

Об этом сообщает Israel National News.

Законопроект о роспуске Кнессета прошел предварительное чтение в среду утром.

Что касается председателя «Оцма Иегудит», депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, Зоар сказал, что он мог бы стать министром в правительстве «Ликуда», пояснив: «Он определенно может стать частью будущего правительства. Он развил в себе прагматизм и ответственность. Он повзрослел».

Отвечая на вопрос о членах парламента от «Ямины» Идит Силман и Амихай Чикли, которые способствовали падению правительства, Зоар сказал: «Нет никаких сомнений в том, что мы не можем игнорировать людей, которые следовали их идеологии… Они должны продолжать быть частью Израильской общественности».

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.