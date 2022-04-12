Министр иностранных дел Словакии и спикер парламента посетят Яд Вашем

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и спикер Национального совета Борис Коллар посетят Израиль на этой неделе.

Стало известно, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и спикер Национального совета Борис Коллар посетят мемориальный музей Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в среду во время своего визита в Израиль на этой неделе.

«Курсор» сообщал, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию. Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.

Также мы ранее писали, что Айман Уде заявила — очевидно, что Израиль приближается к новым выборам. Глава партии «Объединенный список» Айман Уде заявил, что оппозиционные арабские партии «не будут спасательным кругом» для премьер-министра Нафтали Беннета.