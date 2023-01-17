Поруш встретился с послом США: о чем шла речь

По словам члена правительства, большинство людей потеряли веру в израильскую систему правосудия и проголосовали за реформу на последних выборах.

Во вторник, 17 января, министр Иерусалима и традиций Меир Поруш встретился в своем кабинете в Кнессете с послом США в Израиле Томасом Найдсом.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что во встрече также принял участие директор отдела внешних связей организации «Агудат Исраэль» раввин Аарон Давид Дэвис.

Среди тем, затронутых в беседе, были состав нового правительства, реформа судебной системы, израильско-американские отношения и укрепление отношений между посольством и ультраортодоксальной общественностью в Израиле.

Раввин Аарон Дэвид Дэвис, директор отдела внешних связей AGO, также принял участие во встрече.

Министр Поруш объяснил послу Найдсу важность выполнения правовой реформы, инициированной министром Яривом Левиным.

«Большинство людей потеряли веру в израильскую систему правосудия и проголосовали за реформу на последних выборах», — сказал Поруш.

«Приятно поговорить о новом правительстве с новым министром Иерусалима и традиций Меиром Порушем сегодня в Кнессете. Всегда большая честь видеть его», — написал посол в своем Twitter.

Good to talk about the new government with the new Jerusalem, Tradition and Mount Meron Minister Meir Porush at the Knesset today. Always an honor to see him. pic.twitter.com/jsEHGdME3x — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) January 17, 2023

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».