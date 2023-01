Поруш встретился с послом США: о чем шла речь

Во вторник, 17 января, министр Иерусалима и традиций Меир Поруш встретился в своем кабинете в Кнессете с послом США в Израиле Томасом Найдсом.

Отмечается, что во встрече также принял участие директор отдела внешних связей организации «Агудат Исраэль» раввин Аарон Давид Дэвис.

Среди тем, затронутых в беседе, были состав нового правительства, реформа судебной системы, израильско-американские отношения и укрепление отношений между посольством и ультраортодоксальной общественностью в Израиле.

Министр Поруш объяснил послу Найдсу важность выполнения правовой реформы, инициированной министром Яривом Левиным.

«Большинство людей потеряли веру в израильскую систему правосудия и проголосовали за реформу на последних выборах», — сказал Поруш.

«Приятно поговорить о новом правительстве с новым министром Иерусалима и традиций Меиром Порушем сегодня в Кнессете. Всегда большая честь видеть его», — написал посол в своем Twitter.

Good to talk about the new government with the new Jerusalem, Tradition and Mount Meron Minister Meir Porush at the Knesset today. Always an honor to see him. pic.twitter.com/jsEHGdME3x

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) January 17, 2023