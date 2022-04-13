Минтуризма утвердило грант на строительство отеля для людей с ограниченными физическими возможностями

Данный отель станет первым в Израиле для людей с ограниченными физическими возможностями. Предположительно строительство завершится к концу 2022 года.

Министерство туризма объявило сегодня, что утвердило грант в размере 30 миллионов шекелей для Yad Sarah на строительство первого в Израиле отеля для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом сообщает Maariv.

Предположительно строительство завершится к концу 2022 года.

Объем инвестиций составляет 149 143 715 шекелей.

Курсор сообщал ранее, что парк роз в Иерусалиме преобразуют в общественное пространство. Парк роз Воль был официально основан в 1981 году, хотя он существует еще с 1950-х годов. В начале 1980-х годов при поддержке тогдашнего мэра Тедди Коллека в этом районе было посажено около 15 000 кустов роз, включающих около 400 различных сортов со всего мира.

Также мы писали, что израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры. Программу подписали 12 местных органов власти: Ашдод, Бет-Шемеш, Бат-Ям, Гиватаим, Хадера, Хайфа, Иерусалим, Лод, Нетания, Кирьят-Оно, Кирьят-Ям и Рамат-Ган.