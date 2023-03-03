Многие израильтяне направились на «визит солидарности» в Хавару, но ЦАХАЛ не разрешает въезд

Авторы инициативы говорят, что визит согласован с главой Хаварского совета и местными жителями.

Некоторые израильтяне отправились с визитом в Хавару, чтоб выразить солидарность с жителями деревни в Самарии, но ЦАХАЛ не разрешает въезд.

Об этом сообщает 12-й канал.

По их словам, ЦАХАЛ не пропускает их, хотя «дорога для поселенцев открыта».

От имени организаторов, желающих выразить солидарность с жителями Хавары, движения «Стоим вместе» и «Глядя на оккупацию нашими глазами», было заявлено, что визит согласован с главой Хаварского совета и местными жителями.

«Около десяти автобусов едут в путь и в любом случае намерены прибыть в населенный пункт в 10:30», – заявили они.

Ранее мы рассказывали, что, по словам депутата Кнессета от партии «Оцма Йехудит» Лимор Сон Хар-Мелех, большинство пожаров, охвативших город Хавара, произошли по вине палестинцев, а не по вине разбушевавшихся поселенцев. Она говорит, что люди «ввели премьер-министра в заблуждение», ибо большая часть пожаров в Хаваре началась из-за фейерверков, «запущенными арабскими бунтовщиками».

Также «Курсор» сообщал, что, по мнению министра финансов Бецалеля Смотрича, Хавару нужно «стереть с лица земли».

На фоне этого представитель Госдепартамента США Прайс сказал, что слова Смотрича были «безответственными» и «отвратительными».