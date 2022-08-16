«Мое сердце разбито»: Лапид высказался о трагедии возле Тулькарма

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал гибель сержанта Натана Питуси, который был застрелен своим другом.

«Сердце разбито смертью бойца бригады «Кфир», сержанта Натана Фитози, убитого сегодня ночью в Тулькарме. От имени правительства Израиля и граждан Израиля выражаю теплые соболезнования своей семье и друзьям и поддерживаю вас в эти трудные времена. Светлая память».

הלב נשבר על מותו של לוחם חטיבת כפיר, סמ״ר נתן פיטוסי שנהרג הלילה בטול-כרם. שולח בשם ממשלת ישראל ואזרחי ישראל ניחומים חמים למשפחתו וחבריו ומחזק אתכם בשעות הקשות.

יהי זכרו ברוך. pic.twitter.com/WyM7tVErSq — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 16, 2022

Ранее мы писали о трагедии возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит выстрелом своего товарища.

Также Курсор сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.