«Мое сердце разбито»: Лапид высказался о трагедии возле Тулькарма

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал гибель сержанта Натана Питуси, который был застрелен своим другом.
«Сердце разбито смертью бойца бригады «Кфир», сержанта Натана Фитози, убитого сегодня ночью в Тулькарме. От имени правительства Израиля и граждан Израиля выражаю теплые соболезнования своей семье и друзьям и поддерживаю вас в эти трудные времена. Светлая память».
Ранее мы писали о трагедии возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит выстрелом своего товарища.
Также Курсор сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.