«Мое сердце разбито»: Лапид высказался о трагедии возле Тулькарма

09:47, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: предоставлено пресс-службой агентства Партизан

Лапид отреагировал на смерть солдата ЦАХАЛа, по ошибке убитого своим товарищем.

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал гибель сержанта Натана Питуси, который был застрелен своим другом.

«Сердце разбито смертью бойца бригады «Кфир», сержанта Натана Фитози, убитого сегодня ночью в Тулькарме. От имени правительства Израиля и граждан Израиля  выражаю теплые соболезнования своей семье и друзьям и поддерживаю вас в эти трудные времена. Светлая память».

Ранее мы писали о трагедии возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит выстрелом своего товарища. 

Также Курсор сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.

Напомним, что бригадный генерал Эми Плант, получивший медаль за доблесть за участие в битве при Эмек Хабака на Голанских высотах во время Войны Судного дня под командованием Авигдора Кахалани, скончался в понедельник в возрасте 71 года.

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Автор материала:
Ирен Давид
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