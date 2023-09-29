Сотрудники окружной полиции Иерусалима арестовали 30-летнего подозреваемого.

Арестован подозреваемый, который дважды проникал в синагогу в Иерусалиме, украл там тысячи шекелей, а также нанес ущерб зданию.

Об этом сообщает Kanal7. Отмечается, что полиция начала расследование после двух жалоб, полученных около месяца назад, об ограблении общественного центра, который одновременно служит синагогой.

В ходе одного из взломов была украдена сумма денег в размере около трех тысяч шекелей и нанесен большой ущерб помещению. В ходе расследования правоохранителям удалось выследить подозреваемого и установить его личность.

В результате сотрудники окружной полиции Иерусалима арестовали 30-летнего подозреваемого - жителя Восточного Иерусалима. Он был доставлен на допрос, после чего суд оставил его под стражей до окончания расследования.

Как сообщал Курсор, в июле в Герцлии мужчина с пистолетом решил ограбить отделение «Почты Израиля», которое находится на улице Соколов. Грабитель, чтобы доказать свои серьезные намерения, выстрелил в потолок, запугав сотрудников почты и клиентов. Когда все деньги сложили ему в сумку, он убежал вместе с ними.

К счастью, полиция задержала подозреваемого по этому делу уже через несколько часов. Им оказался некий мужчина в возрасте 30 лет. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.

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Кроме того, Курсор писал, что в Нижней Галилее пожилой мужчина открыл огонь по юноше. Полиция задержала стрелка. Раненого юношу парамедики MDA отвезли в больницу «Ха-Эмек» в Афуле. Уже там медики охарактеризовали его состояние как тяжелое.