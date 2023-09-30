Мужчина убит в результате ножевого ранения в Иерусалиме

В субботу, 30 сентября, мужчина был смертельно ранен после ножевого ранения на улице Кацнельсон в Иерусалиме.
Об этом сообщает портал Walla.
Отмечается, что также в результате инцидента ножевое ранение получил 20-летний мужчина, его состояние оценивается как легкой тяжести.
Вызванная на место бригада MDA оказала пострадавшим первую помощь и эвакуировала их в городскую больницу «Хадасса». Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции и начали поиски подозреваемого. Предполагается, что инцидент произошел на криминальной почве.
Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве на бульваре Хар-Цион произошла групповая драка с поножовщиной, в результате которой суданский проситель убежища был убит и девять эритрейцев были ранены.
Сообщается о задержании полицией пятнадцати просителей убежища. Всех их подозревают в причастности к кровавой драке с использованием ножей.
Согласно версии полиции, инцидент возник из-за спора о режиме в Эритрее. Также по предварительным данным, убитый суданец стал жертвой предполагаемого конфликта с местными наркоторговцами.
Также мы писали о том, что в Яффо мать и дочь были арестованы по подозрению в нанесении ножевых ранений женщине. Двое подозреваемых предположительно нанесли ножевые ранения женщине, прежде чем скрыться с места происшествия. Вскоре прибыли сотрудники полиции для сбора доказательств и арестовали их.
Пострадавшую 28-летнюю женщину доставили на лечение в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Ранее мы информировали о том, что 17 сентября в результате инцидента с применением насилия в Бней-Браке были серьезно ранены двое мужчин.