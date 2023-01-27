Мы готовы к диалогу, но судебная реформа будет проведена без промедления — Нетаниягу

Премьер-министр встретился с бизнесменами на фоне предупреждений о том, что «ослабление судов» нанесет ущерб экономике.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готов к диалогу по поводу предложений своего правительства по радикальным преобразованиям судебной системы Израиля.

Об этом он заявил в пятницу, 27 января, во время встречи с представителями бизнес-кругов, информирует Times of Israel.

При этом, по словам главы правительства, он не будет замедлять усилия по принятию судебной реформы.

«До сих пор мы не слышали о готовности другой стороны к принятию изменений. Даже малейшее изменение в глазах критиков — это «конец демократии», — заявил Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, экс-судья БАГАЦа рассказал, какой должна быть судебная реформа. Судья Верховного суда в отставке Яаков Тиркель изложил приемлемые для него изменения.

В частности, Тиркель отвергает претензии относительно проблематичности системы избрания судей специальной комиссией.

«Я бы не стал вмешиваться в вопрос комиссии по отбору судей. Она работает очень хорошо и в полном порядке с 1953 года, я не вижу причин для ее реформирования», — говорит он.

До этого редакция писала о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.