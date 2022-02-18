МАХАШ начал расследование в отношении солдат ЦАХАЛа, которые арестовали террориста Забейди

Силы безопасности хотят узнать, как именно был задержан Закария Забейди после побега из тюрьмы Гильбоа. Осенью из, как казалось, самой охраняемой тюрьмы сбежало шесть человек.

Департамент полицейских расследований (МАХАШ) открыл следствие того, каким образом заключенный-беглец, террорист Закария Забейди был арестован после побега шести боевиков из тюрьмы Гильбоа накануне Рош ха-Шана.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Следствие было решено начать после жалобы, поданной в МАХАШ адвокатом боевика Авигдором Фельдманом. Он пожаловался на сотрудников полиции, участвовавших в задержании. На теле Забейди нашли следы побоев, появившихся на его лице и частях тела после задержания.

Полиция не слишком обеспокоена проверкой и считает, что причастные к ней сотрудники полиции действовали законно.

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