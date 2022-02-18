МАХАШ начал расследование в отношении солдат ЦАХАЛа, которые арестовали террориста Забейди

Департамент полицейских расследований (МАХАШ) открыл следствие того, каким образом заключенный-беглец, террорист Закария Забейди был арестован после побега шести боевиков из тюрьмы Гильбоа накануне Рош ха-Шана.
Об этом сообщили на телеграм-канале
Следствие было решено начать после жалобы, поданной в МАХАШ адвокатом боевика Авигдором Фельдманом. Он пожаловался на сотрудников полиции, участвовавших в задержании. На теле Забейди нашли следы побоев, появившихся на его лице и частях тела после задержания.
Полиция не слишком обеспокоена проверкой и считает, что причастные к ней сотрудники полиции действовали законно.
Ранее Курсор сообщал, что директриса женской школы харедим подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах. Пять бывших учениц одной из женских ультраортодоксальных школ в Иерусалиме пожаловались на директрису учебного заведения за домогательства. По словам женщин, такие действия привели к появлению у них психологических расстройств.
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