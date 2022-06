На ЛГБТ-прайде в Тель-Авиве выступила популярная артистка из США: яркие снимки с концерта

Рэп-исполнительница Игги Азалия выступила на «Love Stage» тель-пвивского Pride Festival в парке Яркон в пятницу днем ​​во время своей первой поездки в Израиль.

Исполнительница, получившая мировую известность после выпуска в 2014 году хита «Fancy», переехала в Соединенные Штаты из Австралии в подростковом возрасте, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру. Она выпустила свой третий альбом The End of an Era в августе 2021 года, который, по ее словам, является ее последним альбомом перед перерывом в ее карьере.

«Rapyd», британская финтех-компания с офисом в Израиле, спонсировала ее приезд и концерт вместе с американским ди-джеем Дэвидом Моралесом и берлинским ди-джеем Борисом Бергхаином.

Концерт знаменует собой первый визит Азалии в Израиль, которая отметила, что была «удивлена», когда ее попросили выступить.

«Поскольку я мало что знаю, я рада приехать и увидеть все своими глазами», — добавила она в интервью для N12.

Азалия отметила, что у нее не так много международного опыта. О концерте в Турции она сказала: «Я очень нервничала, что никто не знает слов моих песен. В конце концов, это было одно из лучших шоу в моей жизни, и все знали слова. Мне нравится культура Турции… и я надеюсь, что мой опыт в Израиле будет хорошим или даже лучше».

