Отмечается, что это уже 11-е убийство на этой неделе.

В субботу на севере Израиля был застрелен арабский мужчина в возрасте 40 лет. Медики провели ему реанимационные мероприятия, но безуспешно. Медицинский центр Рамбам констатировали смерть мужчины. Известно, что его застрелили в бедуинской деревне Хавалед недалеко от Хайфы.

Об этом пишет "The Times of Israel".

В больнице рассказали об еще одном мужчине, который присутствовал во время инцидента. Он теперь лежит в тяжелом состоянии из-за травмы головы, не вызванной стрельбой.

Согласно данным организации «Инициативы Авраама», это убийство стало 191-й смертью в результате насилия в арабском сообществе с начала 2023 года. При этом в прошлом году только 80 израильтян арабского происхождения были убиты при насильственных обстоятельствах.

Ранее "Курсор" писал о том, что в арабском секторе новые жертвы - известно о двух инцидентах. На Юге и на Севере этой ночью убили двоих мужчин. Уточняется, что первое убийство произошло в бедуинской диаспоре на развязке Бейт-Кама на шестом шоссе - 70-летний Ид Абу Хаса Эль-Зиядин был застрелен прямо на дороге.

Также мы сообщали, что Нетаниягу сделал важное заявление на фоне новых убийств в арабском секторе. Правительство примет ряд мер из-за роста количества преступлений в арабских населенных пунктах.

Кроме того, известно о массовом убийстве в Нижней Галилее, жертвами которого стали 5 человек. Неизвестные расстреляли членов семьи, а после скрылись с места преступления. Выжить удалось только одному юноше.