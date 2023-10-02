Бандиты пытались скрыться, но сотрудники полиции пустились в погоню и открыли по ним огонь.

Поздно вечером в воскресенье, 1 октября, в ходе войны между преступными группировками на севере Израиля, произошла ликвидация одного из криминальных авторитетов. 37-летний мужчина сгорел в своей автомобиле.

Об этом сообщает издание "Детали".

Инцидент произошел на шоссе 40, в районе Гедеры, в момент, когда сотрудники полиции преследовали два автомобильных средства в рамках "тайной операции против преступного клана Джоариш". В какой-то момент бандиты бросили в машину другого преступника взрывное устройство, а затем пытались скрыться с места происшествия, но правоохранители пустились за ними в погоню и открыли огонь.

Один из подозреваемых получил тяжелое ранение и скончался в медицинском учреждении, а второй был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте в состоянии средней степени тяжести.

В район, где произошел взрыв, были направлены большие силы правоохранителей.

"Курсор" писал ранее, что в воскресенье, 1 октября, возле Кирьят-Малахи в результате взрыва автомобиля между шоссе 7 и шоссе 3 погиб 37-летний мужчина. Еще трое человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

Еще мы писали, что сотрудники полиции получили сообщение, что на одной из "самых дорогих" улиц нашей страны - Галей Тхелет, расположенной в Герцлии-Питуах, в автомобиле заложено взрывное устройство.

Напомним, что на границе Тель-Авив-Гиватаим в автомобиле, находящемся в самом центре перекрестка, была обнаружена бомба. Предположительно, неизвестные подложили зажигательные материалы для поджога транспорта на фоне криминальных разборок.