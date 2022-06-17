На выставке в Париже представлен израильский бронированный внедорожник Wilder

Бронированный автомобиль оснащен подвесками Rego REX, дизельным агрегатом Cummins и защищен по стандарту STANAG 4569 Level II. Ему не страшны бронебойно-зажигательные патроны калибра 7,62×39 миллиметра.

Израильская компания Plasan представила в Париже на Международной выставке наземной и противовоздушной обороны Eurosatory бронированный внедорожник Wilder.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ .

Бронированная машина оснащена подвесками Rego REX, дизельным агрегатом Cummins и защищена по стандарту STANAG 4569 Level II, что позволяет выдерживать попадание бронебойного зажигательного патрона калибра 7,62×39 миллиметра.

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Напомним, мы писали о разногласиях между Беннетом и Ганцем: кого назначат главой штаба ЦАХАЛа. Премьер-министр Нафтали Беннет настаивает на проведении Ганцем личных собеседований с тремя кандидатами на должность начальника штаба ЦАХАЛа, поскольку не хочет штамповать назначений.