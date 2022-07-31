Нападавшего на мосту в Гиват-Шмуэле обвинили в покушении на убийство

5 июля 2022 года обвиняемый прибыл на место происшествия, взял инструмент для укладки бетона и положил его в сумку. Затем он отправился в путь и, заметив проходящего мимо потерпевшего, решил, что тот еврей, и дождался, пока тот пройдет рядом, после чего напал на него с инструментом.

Окружная прокуратура Тель-Авива представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Ахмада Рашдана (33 года) из Самарии, обвиняемого в террористическом акте с попыткой убийства и нанесения тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, за его попытку убить человека еврейской национальности с помощью инструмента для укладки бетона.

Рашдан, палестинец из города Эйнабус, совершил нападение в прошлом месяце на мосту Гиват Шмуэль на шоссе № 4, в результате которого раввин Ицхак Дахан (47 лет) из Бней-Брака получил ранение средней тяжести.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый решил убить еврея по националистическим и идеологическим причинам, а также с целью вызвать страх или панику среди населения. В обвинительном заключении утверждается, что нападение планировалось за два дня до того, как оно в итоге произошло, но обвиняемый дважды принимал решение отложить его до появления более благоприятной возможности.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.