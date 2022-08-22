Раскол среди ультраортодоксов: Нетаниягу призывает к единству

Биньямин Нетаниягу, обеспокоенный отдельным участием «Яадут а-Тора» в выборах, опубликовал статью в одной из ультраортодоксальных газет.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в газете Merkaz Ha’inyanim необычную статью, в которой политик призывает к сохранению единства ультраортодоксального иудаизма.

Под заголовком «Наша сила в нашем единстве» Нетаниягу пишет: «Сила народа Израиля как нации в его межличностных отношениях. Нация Израиля побеждает, когда она едина».

«Мы должны сделать из этого вывод даже для этого периода, когда враги изнутри и снаружи поднимаются, чтобы напасть на нас», — заявил Нетаниягу.

Лидер оппозиции, обращаясь к студентам ешив, написал: «Я обращаюсь с этой уважаемой трибуны газеты к членам ешив — ученикам мудрецов, которые скоро начнут Заман Элул и погрузятся в изучение Торы — народ Израиля гордится вами и вашей учебой, продолжайте быть едиными — хасиды и литовцы — мы все братья».

Нетанигяу завершил свою статью такими словами: «Всю свою жизнь я боролся и борюсь без остановки за то, чтобы гарантировать, что те, кто стремится нас уничтожить, потерпели неудачу. Мы должны продолжать быть едиными, чтобы продолжать защищать народ Израиля и Землю Израиля. Вечность Израиля не будет лгать».

Статья бывшего премьер-министра была опубликована после ряда дискуссий о расколе между фракциями «Дегель а-Тора» и «Агудат Исраэль», которые составляют «Яадут а-Тора».

Отмечается, что раскол в «Яадут а-Тора» может существенно ослабить правый блок, возглавляемый Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

наша редакция информировала, что Биньямин Нетаниягу мог уйти в отставку в 2006 году. Выдержка из грядущей автобиографии Биньямина Нетаниягу показывает, что бывшего премьер-министра уговорила остаться в политике его жена, Сара Нетаниягу.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.