Названо лучшее израильское белое вино

Недавно в Израиле состоялся престижный международный дегустационный конкурс вин — TerraVino Mediterranean International Wine&Spirit Competition 2023.

Лучшим белым израильским вином, получившим двойную золотую медаль, признано «Эмек Браха» 2020 года винодельни «Гуш-Эцион».

Белое «Эмек Браха» (Blessed Valley) — это шардоне из одного определенного (single vineyard) виноградника, растущего недалеко от киббуца Рош Цурим на высоте 900 метров.

В винных конкурсах «двойная золотая медаль» означает особое признание, когда судьи единодушны в том, что вино действительно высшего качества.

Шломо Нееман, глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион сказал: «Мы гордимся нашей винодельней, которая представляет Гуш-Эцион на международных конкурсах. Все больше и больше израильтян и ценителей вина во всем мире узнают об уникальном вкусе растущего в Гуш-Эционе винограда и о винодельне, производящей одни из лучших вин в мире. Мы приглашаем всех израильтян и туристов посетить Гуш-Эцион и наши винодельни и самим убедиться в качестве наших вин. Ле-Хаим!».

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