Несовершеннолетнего араба засняли за рулем пикапа: появились неожиданные подробности

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Новости Израиля, Происшествия
несовершеннолетнего араба засняли за рулем пикапа: появились неожиданные подробности 20 июля, 2022
Фото: pixabay.com

Видео, распространенное вчера в Интернете, показало сбивающие с толку кадры с несовершеннолетним арабом за рулем пикапа. Водителя, которому давали в сети не более 13-14 лет, вызвали в полицию.

Видео, циркулирующее в социальных сетях со вчерашнего дня, показало причудливые кадры возле Атарота недалеко от Иерусалима. Так, на видео запечатлен несовершеннолетний араб, который ведет большой пикап, двигаясь по левой полосе.

Телеграм-канал Голос Израиля публиковал это видео:

Пользователи сети возмутились, увидев автомобиль на дороге, и потребовали немедленных действий полиции — что и было сделано. Но когда несовершеннолетнего вызвали в полицию — оказалось, что ему не 13-14, как думали в сети, а 17,5 лет и у него есть права.

Полиция Израиля заявила, что «после публикации видео в Интернете отдел дорожного движения окружной полиции Иерусалима начал расследование этого дела».

«Всеобъемлющая проверка, проведенная полицией, и установление его личности показывают, что он является 17,5-летним жителем Восточного Иерусалима, который имеет водительские права Государства Израиль, выданные по закону. Молодого человека отпустили», — заявили в полиции.

В полиции также сказали:  «При этом уточним, что использование водителями сотовых телефонов во время движения по дороге, даже если вы документируете совершение нарушений правил дорожного движения другими людьми, является опасным и безответственным деянием, которое может поставить под угрозу других участников дорожного движения».

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Кроме того, отец с 6-летним сыном попали в больницу после посещения аквапарка в Тель-Авиве.

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Автор материала:
Ирен Давид
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