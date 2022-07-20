Несовершеннолетнего араба засняли за рулем пикапа: появились неожиданные подробности

Видео, циркулирующее в социальных сетях со вчерашнего дня, показало причудливые кадры возле Атарота недалеко от Иерусалима. Так, на видео запечатлен несовершеннолетний араб, который ведет большой пикап, двигаясь по левой полосе.
Телеграм-канал Голос Израиля публиковал это видео:
Пользователи сети возмутились, увидев автомобиль на дороге, и потребовали немедленных действий полиции — что и было сделано. Но когда несовершеннолетнего вызвали в полицию — оказалось, что ему не 13-14, как думали в сети, а 17,5 лет и у него есть права.
Полиция Израиля заявила, что «после публикации видео в Интернете отдел дорожного движения окружной полиции Иерусалима начал расследование этого дела».
«Всеобъемлющая проверка, проведенная полицией, и установление его личности показывают, что он является 17,5-летним жителем Восточного Иерусалима, который имеет водительские права Государства Израиль, выданные по закону. Молодого человека отпустили», — заявили в полиции.
В полиции также сказали: «При этом уточним, что использование водителями сотовых телефонов во время движения по дороге, даже если вы документируете совершение нарушений правил дорожного движения другими людьми, является опасным и безответственным деянием, которое может поставить под угрозу других участников дорожного движения».
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