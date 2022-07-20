Несовершеннолетнего араба засняли за рулем пикапа: появились неожиданные подробности

Полиция Израиля заявила, что «после публикации видео в Интернете отдел дорожного движения окружной полиции Иерусалима начал расследование этого дела».

«Всеобъемлющая проверка, проведенная полицией, и установление его личности показывают, что он является 17,5-летним жителем Восточного Иерусалима, который имеет водительские права Государства Израиль, выданные по закону. Молодого человека отпустили», — заявили в полиции.

В полиции также сказали: «При этом уточним, что использование водителями сотовых телефонов во время движения по дороге, даже если вы документируете совершение нарушений правил дорожного движения другими людьми, является опасным и безответственным деянием, которое может поставить под угрозу других участников дорожного движения».

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