Нетаниягу: Если хотите сжечь голоса, проголосуйте за Шакед

Глава партии Ликуд Биньямин Нетаниягу негативно высказался в адрес политических перспектив министра внутренних дел Айелет Шакед.

Об этом сообщает INN.

«Если вы хотите сжечь голоса, проголосуйте за нее. Не стоит голосовать ни за какую партию, не прошедшую процент блокирования», – заявил Нетаниягу и добавил, что намерен сформировать национальное правительство, но не с Ганцем или Лапидом.

Таким образом, бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу усилил свои нападки на партию «Еврейский дом».

Ранее мы рассказывали, что лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир не стал заключать сделку с министром внутренних дел Айелет Шакед. По информации источников, близких к председателю «Оцма Иегудит», Бенг-Гвиру предложили собраться вместе с «Еврейским домом» после ноябрьских выборов, чтобы совместно представить свои требования партии «Ликуд».

Утверждается, что Шакед предложила, что не согласится войти в правительство без Бен-Гвира, а взамен попросила его не вести против нее кампанию, чтобы она смогла набрать достаточное количество голосов правых для преодоления избирательного барьера. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскрыл философию своей внешней политики.

Помимо этого, недавно Яир Голан из Мерец раскритиковал Нетаниягу и назвал его «крупнейшим мошенником в истории Израиля«.