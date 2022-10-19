Бен-Гвир: Шакед предлагала мне сделку против Нетаниягу

Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир говорит, что отказался от сделки с министром внутренних дел, лидером партии «Еврейский дом» Айелет Шакед.

Источники, близкие к председателю «Оцма Иегудит», депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру, утверждают, что Бен-Гвиру была предложена сделка с председателем «Еврейского дома», министром внутренних дел Айелет Шалед, согласно которой они вдвоем соберутся вместе после ноябрьских выборов, чтобы совместно представить свои требования партии «Ликуд».

Согласно утверждениям, Шакед предположила, что не согласится войти в правительство без Бен-Гвира, а взамен просила его не вести против нее кампанию, чтобы она набрала достаточно голосов правых для преодоления избирательного барьера.

Также сообщалось, что предложение было передано Бен-Гвиру через посредника в последние дни на фоне желания министра обороны Бени Ганца войти в правительство Нетаниягу и вытеснить Бен-Гвира.

Согласно источникам, Бен-Гвир сразу же отверг это предложение. Бен-Гвир в сообщение для Шакед сказал: «Я вам не доверяю, вы перебрасываете голоса справа налево. В любом случае вы не преодолеете избирательный барьер, и я не собираюсь вместе с вами заключать сделку против Нетаниягу».

Он также дал понять посреднику, что знает, что вопрос о том, войдет ли он в правительство, зависит исключительно от размера партийного списка, в котором он баллотируется.

«Айелет Шакед для нас не партнер, и тот, кто еще сидит в правительстве, поддерживаемом «Братьями-мусульманами», не может быть партнером ни для чего», — заключил он.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.