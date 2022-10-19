Нетаниягу раскрыл философию своей внешней политики

В интервью CBN Биньямин Нетаниягу бросил вызов позиции западного внешнеполитического истеблишмента в отношении центральной роли двух государств в решении ближневосточного мира, а также его подходу к ядерным амбициям Ирана, сообщает 7Israel National News.

«Основание Израиля произошло после столетий изгнания, погромов, массовых убийств, кульминацией которых стал Холокост. Основание государства должно было сделать две вещи: исполнить библейское пророчество о сборе изгнанников, а также восстановить еврейский суверенитет на Земле Израиля Это было достигнуто, но как только это было достигнуто, это не обязательно было гарантировано на постоянной основе, если только мы не убедились, что это гарантировано»», — сказал политик.

Нетаниягу подчеркнул ключевой элемент своей собственной внешнеполитической доктрины, достижение нормализации отношений с арабскими государствами независимо от переговоров об окончательном статусе с палестинскими властями — цель, частично реализованная с помощью Авраамовых соглашений.

«Поколению моего отца было поручено основать государство, мое поколение было озабочено его будущим. Я посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать Израиль сильным — экономически сильным, военным, дипломатическим. Чтобы создать то, что я называю «железным треугольником мира». Что мы настолько сильны, что окружающие нас арабские страны, вместо того чтобы пытаться уничтожить нас, признают, что мы здесь, чтобы остаться, и поэтому мы один за другим заключаем с ними мир», — сказал он.

«Мы только что заключили… четыре исторических Авраамовых соглашения… с помощью Трампа и его команды. Я думаю, что это будущее Израиля — из крошечного государства на восточной окраине Средиземноморья теперь оно считается восьмой державой мира, с одной десятой процента населения мира», — отметил Нетаниягу.

«Это не то, что можно объяснить, это чудо веры и силы духа. И я думаю, что это аллегория для всего человечества, чего могут достичь свободные люди с достаточной решимостью и верой», — добавил он.

Он также сказал, что он был ошеломлен отказом тогдашнего президента Барака Обамы напрямую вмешаться в ядерную программу Ирана.

«Никто не любит Голиафа. Я не хочу быть огромной гориллой, расхаживающей по мировой арене. Слишком долго мы действовали таким образом. Нам нужно вести себя по-другому», — процитировал Обаму Нетаниягу.

«Я был очень удивлен, если честно. Я думал, что на Ближнем Востоке — и в мире люди уважают силу. Это одна из вещей, в которых я не соглашался с президентом Обамой, которого, кстати, уважал. Мы оба были, что называется, «политиками убеждений» — мы руководствуемся своими убеждениями. Но наши убеждения не всегда совпадали, и в этом случае они столкнулись», — сказал Нетаниягу.

«Обама считал, что мир приносит силу, и я верю, что сила приносит мир, а также поддерживает мир по отношению к недемократическим соседям. Мы также должны были сделать Израиль очень сильным против Ирана», — отметил Нетаниягу.

«Он думал, что сможет предотвратить стремление Ирана к ядерному оружию или сдержать его с помощью сделки, которая, по сути, позволит Ирану стать пороговым ядерным государством. Единственный способ их остановить — это сочетание калечащих санкций и сильного военного варианта», — сказал он.

Нетаниягу осудил решение о создании двух государств как слегка завуалированную форму этнической чистки, обвинив его сторонников в лицемерии: «Это наша земля, и когда люди говорят, что вы должны этнически очистить ее от евреев. И все же это то, о чем уже много лет говорит внешнеполитический истеблишмент».

«Проблема с палестинцами — это сами палестинцы, потому что они отказываются принимать Израиль в любых границах. Они отказываются принять еврейское государство ни в каких границах. Пока они упорствуют в этом, вы не сможете решить их проблемы», — сказал политик.

«Я свяжусь — если меня изберут через две недели — с моим давним другом президентом Джо Байденом, который совсем недавно во время своего визита в Израиль сказал: «Биби, я люблю тебя, но я не согласен ни с одним словом, которое ты сказал». Я говорю: «Джо, на это часто отвечают взаимностью». Потому что в этом вопросе традиционная внешняя политика Соединенных Штатов и других западных стран просто неверна».

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

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