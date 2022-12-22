Нетаниягу пообещал Смотричу продвижение суверенитета в Иудее и Самарии

В соглашении сказано, что у израильтян есть «естественное право на Землю Израиля».

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал председателю партии «Религиозный сионизм» Бецалелю Смотричу, что новое правительство будет работать над осуществлением суверенитета Израиля в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Пункт, касающийся осуществления суверенитета в коалиционном соглашении, гласит:

«Народ Израиля имеет естественное право на Землю Израиля. В свете веры в вышеупомянутое право премьер-министр будет руководить формулированием и продвижением политики, посредством которой будет применяться суверенитет в Иудее и Самарии, при этом выбирая правильное время и взвешивая все национальные и международные интересы Государства Израиль»

В соглашении Нетаниягу не установил график применения суверенитета, а скорее обязуется начать продвигать этот шаг. Также стороны договорились о применении налоговых льгот к жителям Иудеи и Самарии, проживающим в населенных пунктах, где их личная безопасность считается под угрозой, а также к жителям Галилеи.

Ранее мы рассказывали, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Среди них есть неожиданный пункт, о котором можно прочитать здесь.

Также стало известно, что по требованию Итамара Бен-Гвира в коалиционные соглашения внесли пункт о смертной казни для террористов. Помимо этого Нетаниягу решил отклонить требование депутатов ультраортодоксальных партий касательно увеличения субсидий, предоставляемых семьям на одного ребенка.

«Курсор» сообщал, что Яир Лапид резко раскритиковал формирование нового правительства Нетаниягу. Он сказал, что новая власть опасна, радикальна и безответственна, что будет иметь негативные последствия для всей страны. Развернутый комментарий Лапида и ответ Нетаниягу можно прочесть в нашем материале.