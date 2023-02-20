Нетаниягу призвал полицию снять блокаду с домов депутатов

Сегодня в Иерусалиме проходят акции против судебной реформы.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал полицию вмешаться и снять блокаду с домов депутатов, которых протестующие блокируют в домах.

Премьер-министр размесил пост в своем Телеграм-канале.

«Когда демонстранты препятствуют представителям общественности прийти и проголосовать в Кнессете и приносят страдание девочке с аутизмом — это незаконный протест. Демонстранты, которые говорят о демократии, сами приводят к нарушениям демократических принципов, когда лишают представителей общественности возможности воспользоваться основным демократическим правом — голосовать», — сказал Нетаниягу.

«Я призываю полицию незамедлительно действовать и позволить депутатам добраться до Кнессета», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Также активисты устроили массовый протест под Кнессетом: что произошло. В нем планируют принять участие десятки тысяч человек.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.