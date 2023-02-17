Нетаниягу возобновил переговоры о признании вины — отчет

Источники утверждают, что переговоры, направленные на достижение компромисса по судебной реформе, также привели к перезагрузке переговоров о признании вины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проводит переговоры о возможной сделке о признании вины, чтобы положить конец продолжающемуся судебному разбирательству по делу о коррупции,

Об этом сообщает Maariv.

Ссылаясь на источники, непосредственно осведомленные о переговорах, Maariv сообщил, что официальные лица, близкие к премьер-министру, начали неофициальные переговоры с видными противниками правительственного плана судебной реформы.

В то время как переговоры в основном сосредоточены на достижении компромисса, чтобы обеспечить принятие смягченной версии пакета судебной реформы, переговоры расширились, включив в них продолжающийся судебный процесс над Нетаниягу и возможность заключения сделки о признании вины.

Сообщается, что в начале 2022 года Нетаниягу, тогдашний лидер оппозиции, был на грани подписания сделки о признании вины, по которой он признается в одном пункте обвинения в моральной агрессии, что вынуждает его уйти из политики как минимум на семь лет.

Бывший председатель Верховного суда Аарон Барак подтвердил сообщение, заявив, что его попросили выступить посредником в первоначальном контакте между двумя сторонами для переговоров о сделке о признании вины. Говорят, что Нетаниягу в конечном итоге отверг сделку, предложенную прокуратурой, отказавшись уйти из политики.

Согласно опубликованному отчету, возобновление переговоров о заключении сделки о признании вины было частично вызвано пониманием обеими сторонами того, что помощь Нетаниягу будет иметь важное значение в разработке компромиссного плана судебной реформы. Однако одним из серьезных препятствий является возражение генерального прокурора Гали Бахарав-Миара против участия Нетаниягу в разработке законодательства, касающегося судебной реформы, пока ему предъявлено обвинение, утверждая, что любое такое действие будет представлять собой конфликт интересов.

Ранее курсор писал, что юрсоветник отклоняет просьбу Герцога касательно Нетаниягу — СМИ. Премьер-министр не может быть вовлечен в переговоры по судебной реформе из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему заниматься делами, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.

Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».