Нетаниягу вызвал Смотрича в Кнессет

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу вызвал в Кнессет главу Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича.

Об этом сообщает 7-й канал.

Встреча запланирована в понедельник, 21 ноября, в 16:30.

Отметим, что недавно депутат Кнессете Бецалель Смотрич сообщил «Ликуду», что готов рассмотреть компромисс касаемо своего требования о назначении министром обороны. Однако при этом должны быть соблюдены определенные условия.

Журналисты пишут, что председатель партии «Религиозный сионизм» готов отказаться от Министерства обороны, но только если ему предоставят Минфин и обширные обязанности от Минобороны, которые связаны с Иудеей и Самарией. В частности, речь идет об ответственности и полномочиях по гражданским делам израильтян на этой территории, в том числе за Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT), подразделение гражданской администрации и ответственности за соблюдение законов на открытых территориях.

Смотрич хочет, чтобы все вопросы поселений в Иудее и Самарии передали в ведение Минфина, чтобы, даже если он не получит должность министра обороны, у него все равно была возможность определять политику в этом районе. Сейчас точно неизвестно, что думают в «Ликуде» касаемо этого вопроса, но есть информация, что в партии недовольны этими требованиями.

Ранее депутат Оцма Иегудит назвал причину прекращения переговоров с Ликудом.

«Курсор» сообщал, что Ганц обвинил Ликуд в атаке на демократию.

Помимо этого Бен-Гвир прокомментировал приостановление переговоров и тему периферийных районов.