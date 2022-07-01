Ночная операция ЦАХАЛа: задержаны четверо подозреваемых в терроризме

Силы безопасности Израиля проводят контртеррористические операции в Иудее и Самарии, в рамках которых выявляют подозреваемых в терроризме и находящихся в розыске.

В четверг вечером силы ЦАХАЛа, ШАБАК (Агентство безопасности Израиля) и пограничной полиции проводили антитеррористические мероприятия в Иудее и Самарии.

По информации сил безопасности, в ходе оперативных мероприятий в городе Ад-Дахирия в провинции Хеврон солдаты задержали двух подозреваемых, которых обвиняют в причастности к террористической деятельности

Солдаты ЦАХАЛа провели операции в деревне Ямун возле Дженина и в лагере Аскар. Там задержаны еще двое подозреваемых, которые до этого находились в розыске.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ во время ночного рейда в Дженине арестовал 17 палестинцев. В рамках очередной операции в Иудее и Самарии израильскими силами безопасности задержаны 17 палестинских арабов, подозреваемых в терроризме. У них было изъято оружие, с которым преступники нападали на военных.

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