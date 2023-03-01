Ночные столкновения в Самарии: солдат ЦАХАЛа в тяжелом состоянии доставлен в больницу

В ночь на среду, 1 марта, продолжились столкновения молодых поселенцев с армией на форпосте Эвьятар в Самарии. Поселение пытаются эвакуировать после погрома в Хаваре.

Об этом сообщает Israel Info.

«Есть предположение, что погром совершили поселенцы из Эвьятара, поскольку десятки молодых людей после акции там же и скрылись. Во время попытки эвакуации поселенец ударил солдата ЦАХАЛа кулаком, и тот в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», — пишет издание.

Отмечается, что движение поселенцев “Нахала” утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу нарушает коалиционное соглашение и поддается международному давлению.

«Нетаниягу изо всех сил старается предотвратить создание поселения, отправляя сотни солдат, которые пытаются воспрепятствовать любому доступу к этому месту и даже получили приказ прибегнуть к насилию против поселенцев», — заявило движение.

На самом деле, солдаты обычно довольно мягко действуют против поселенцев, именно поэтому Эвьятар невозможно эвакуировать. Никакого наказания не получают и поселенцы, которые применяют насилие против солдат.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.