Новое правило авикомпаний: за высокий рост придется заплатить больше

Авиакомпании требуют от пассажиров с высоким ростом доплат за дополнительное место для ног. Все, что выше стандарта в 71-86 см оплачивается сверх стандарта.

Согласно информации высоких пассажиров и некоторых стюардесс, рост выше среднего делает билеты на авиарейсы существенно дороже.

Об этом сообщили detaly.co.il.

На основании изменений последних лет отмечена тенденция подорожания билетов в том случае, если пассажир занимает места чуть больше, чем обычно.

Ранее была возможность получить место в первом ряду второго салона или у запасного выхода с большим расстоянием для ног. Теперь все заранее учтено, и у всего есть цена.

Расстояние между передней поверхностью спинки сиденья и началом задней поверхности спинки у авиакомпаний варьируется от 73 до 86 сантиметров. Хотя у американского лоукостера Spirit Airlines, например, это расстояние составляет всего 71 сантиметр.

Согласно стандарту, вы получите только эти 71-86 см, а если хотите получить больше, то это будет стоить дополнительной суммы. Для дальних рейсов, например в Таиланд, высоким пассажирам придется доплатить 99 долларов в один конец.

Рекомендуется узнавать заранее об условиях авиакомпаний, услугами которых собираетесь воспользоваться. Возможно, что подобранный дешевый маршрут с учетом доплаты за дополнительное место для ног окажется не таким уж выгодным.

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