Новые данные о сексуальных домогательствах в полиции за 2021 год

Депутат Мейрав Бен-Ариподала законопроект, который требует от полиции и ШАБАСа отчитываться перед кнессетом о жалобах и борьбе с сексуальными домогательствами.

В 2021 году сотрудники полиции Израиля подали 149 жалоб о домогательствах на работе. В том же году сотрудники ШАБАСа пожаловались на домогательства 34 раза.

Об этом сообщает газета Исраэль Ха-йом.

Сообщается, что в прошлом году из-за таких жалоб были уволены 7 полицейских и 5 сотрудников пенитенциарной службы.

Отметим, что депутат Кнессета Мейрав Бен-Ари из «Еш Атид» подала проект закона, требующий от правоохранителей и ШАБАСа отчитываться перед парламентом о жалобах и борьбе с сексуальным насилием и домогательствами на работе.

Депутат предполагает, что такая мера поможет улучшить атмосферу в организациях, где мужчины и женщины работают вместе.

Ранее наш сайт писал, что жителя Восточного Иерусалима подозревают в сексуальном насилии над 10-летней сестрой.

Кроме того, Курсор сообщал, что 59-летнему раввину Гиват-Зеева предъявлено обвинение в семи изнасилованиях. Так, Моше Язди, как сказано в обвинении, обманул своих последователей, заставив их поверить в то, что он обладает особыми способностями и может «очищать» женщин, «спустившись до их нечистоты». Он также убеждал всех, что действует в соответствии с законами Израиля.

Еще напомним, что владелец известного клуба в Беэр-Шеве арестован по подозрению в сексуальных домогательствах.