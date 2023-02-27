Новые теракты: военачальники раскритиковали правительство — СМИ

По словам высокопоставленных военных, чтобы помешать терроризму, нужно действовать в центрах палестинских городов.

Высокопоставленные военные раскритиковали правительство и заявили, что «теракты не могут быть предотвращены только с помощью оборонительных действий».

Об этом сообщает портал Детали.

«Чтобы помешать терроризму, нужно действовать в центрах палестинских городов», — заявили они.

Это заявление было сделано на фоне решения ограничить активность ЦАХАЛа внутри палестинских городов в рамках обязательств, взятых на себя Израилем на чрезвычайном саммите в Иордании.

Тем временем генинспектор полиции Яаков Шабтай похвалил полицейских, которые помешали террористам, совершившим нападения на израильтян в районе Мертвого моря, продолжить стрелять по невинным гражданам. Заметив, как террористы жгут автомобиль, полицейские открыли по ним огонь.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.