Новый опрос: Ликуд может сформировать правительство

Новый опрос Panels Politics показал, что если бы выборы состоялись сегодня, партия «Ликуд» получила бы 35 мест.

Опрос, проведенный для газеты Maariv, также показал, что новая партия «Руах Ционит», сформированная в результате присоединения «Ямины» и «Дереха Эреца», преодолеет избирательный барьер и получит 4 места в Кнессете.

Согласно опросу, «Ликуд» останется самой крупной партией с 35 местами, за ней следует «Еш Атид» с 23 местами. Совместный список «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» получит 11 мест, а «Религиозный сионизм» — 10 мест.

ШАС получит 8 мест, «Яадут а-Тора» получит 6 мест, при условии, что он не разделится на фракции. Объединенный арабский список также получит 6 мест. Замыкают список «Исраэль Бейтену» — 5 мест, «Руах Ционит», Авода, РААМ и МЕРЕЦ получат по 4 места каждая.

При этом «Экономическая партия», и партия «Еврейский дом» не смогли преодолеть избирательный барьер.

Разделенные на блоки, партии, поддерживающие кандидатуру бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра, получат 59 мест в Кнессете, а партии, отказывающиеся формировать коалицию с «Ликудом», получат 51 место в Кнессете.

Неясно, к кому примкнет «Руах Ционит»: если партия Шакед присоединится к коалиции, возглавляемой «Ликудом», то это принесет блоку минимальное большинство в 61 голос, необходимого для формирования правительства, а если партия присоединится к тем, кто выступает против Нетаниягу, то этому блоу будет не хватать еще 6 мест для того, чтобы получить право на формирование правительства.

Ожидается, что Объединенный арабский список с его шестью местами не присоединится ни к одной из сторон, поскольку традиционно находится в оппозиции.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что партия Шакед впервые преодолела избирательный порог. В ходе опроса было рассмотрено отдельное участие Религиозной сионистской партии и партии «Оцма Иегудит», по результатам которой Смотрич получил 4 мандата, а Бен-Гвир — 7.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.