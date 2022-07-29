Новый опрос: Ликуд может сформировать правительство

Опрос, проведенный для газеты Maariv, также показал, что новая партия «Руах Ционит», сформированная в результате присоединения «Ямины» и «Дереха Эреца», преодолеет избирательный барьер и получит 4 места в Кнессете.
Согласно опросу, «Ликуд» останется самой крупной партией с 35 местами, за ней следует «Еш Атид» с 23 местами. Совместный список «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» получит 11 мест, а «Религиозный сионизм» — 10 мест.
ШАС получит 8 мест, «Яадут а-Тора» получит 6 мест, при условии, что он не разделится на фракции. Объединенный арабский список также получит 6 мест. Замыкают список «Исраэль Бейтену» — 5 мест, «Руах Ционит», Авода, РААМ и МЕРЕЦ получат по 4 места каждая.
При этом «Экономическая партия», и партия «Еврейский дом» не смогли преодолеть избирательный барьер.
Разделенные на блоки, партии, поддерживающие кандидатуру бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра, получат 59 мест в Кнессете, а партии, отказывающиеся формировать коалицию с «Ликудом», получат 51 место в Кнессете.
Неясно, к кому примкнет «Руах Ционит»: если партия Шакед присоединится к коалиции, возглавляемой «Ликудом», то это принесет блоку минимальное большинство в 61 голос, необходимого для формирования правительства, а если партия присоединится к тем, кто выступает против Нетаниягу, то этому блоу будет не хватать еще 6 мест для того, чтобы получить право на формирование правительства.
Ожидается, что Объединенный арабский список с его шестью местами не присоединится ни к одной из сторон, поскольку традиционно находится в оппозиции.
Ранее Курсор писал, что опрос показал, что партия Шакед впервые преодолела избирательный порог. В ходе опроса было рассмотрено отдельное участие Религиозной сионистской партии и партии «Оцма Иегудит», по результатам которой Смотрич получил 4 мандата, а Бен-Гвир — 7.
Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.
Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.