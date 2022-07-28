Опрос: Партия Шакед впервые преодолела избирательный порог

В ходе опроса было рассмотрено отдельное участие Религиозной сионистской партии и партии «Оцма Иегудит», по результатам которой Смотрич получил 4 мандата, а Бен-Гвир — 7.

Опрос, проведенный институтом «Образец», показывает, что соединению правой партии Айелет Шакед с Йоазом Хенделем и Цви Хаузером, которое стало партией «Руах Ционит», удается получить 4 мандата и впервые партия, возглавляемая Шакед, преодолевает порог на предстоящих выборах.

Опрос, опубликованный в газете News 12, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, партия «Ликуд» получила бы 33 мандата, а «Еш Атид» — 23.

Новая партия Саара и Ганца получает в опросе 11 мандатов, Религиозно-сионистская партия — 9, ШАС — 8, «Яадут а-Тора» — 7, а Объединенный список — 6.

Партия МЕРЕЦ получает 5 мест, как и партия «НДИ».

Партия «Раам» получает 4 места.

Опрос также показывает изменения в карте блоков: блок Нетаниягу получает 57 мест, блок, выступающий против Нетаниягу, — 53.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.