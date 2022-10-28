Новый опрос показал, сколько израильтян называют себя правыми

Большинство израильской общественности, а именно 55% считают себя правыми.

Об этом сообщает «Кан».

Еще 28% назвали бы себя центристами и только 11% — левыми (остальные не захотели определяться).

Несмотря на это, группа, известная как «правый блок», не смогла добиться решения на прошлых выборах и не может добиться его и на этот раз.

Как пишет Arutz Sheva, очевидный вывод состоит в том, что, по крайней мере, для некоторых людей разделение на политических правых и левых является второстепенным соображением при голосовании по сравнению с другими соображениями.

Ранее Курсор писал слова Нетаниягу: Харедим уравняют позиции. На встрече с религиозными журналистами Нетаниягу призвал всех ультраортодоксов прийти на выборы и голосовать за «Объединенный иудаизм Торы».

Редакция информировала, что опрос показывает, какой из блоков ближе всего приближается к необходимому большинству.

Также наш сайт сообщал, что Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем.